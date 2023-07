Idy, l’homme de la situation. Par El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué)

A quelques mois de la Présidentielle, les états-majors politiques sont sur le qui-vive. Dans l’opposition tout comme au niveau du pouvoir, l’on peine à mettre le doigt sur les vrais challengers. Ce qui pousse beaucoup d’observateurs à parler d’incertitudes.

Pour nous, le meilleur candidat, c’est Idrissa Seck. Il est l’homme de la situation. Homme d’Etat aguéri, l’ancien Premier ministre et ex-Maire de la Ville de Thiès a fait très tôt ses preuves. Dans cette situation ambiguë que traverse le Sénégal, il est incontestablement le seul à pouvoir sauver la barque après son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Avec lui, nous ne doutons point que le « Sunugaal » sera mené à bon rivage.

Il est aberrant de voir des déclarations de candidatures des plus ridicules. La gestion d’un État n’est pas un jeu d’enfant. Dans ce lot, l’on voit des personnes Incapables de manager,ne serait-ce, que le marché Sandaga ou HLM et qui envahissent l’arène pour bla-blater. Le peuple souverain saura,nous en sommes sûrs, faire la différence entre le bon grain de l’ivraie.

Je conseille au Président Macky de faire confiance à Idrissa Seck. Lui seul est capable de faire le job. C’est une question d’honneur et de reconnaissance que de lui tendre la perche. Pour ne pas tomber dans la méchanceté des loups de l’opposition après son départ du pouvoir, Idy reste la meilleure garantie. Adopter une autre posture, c’est ouvrir la voie à ses détracteurs avec tout ce que cela comporte comme risque. Oui! Ce pays ne doit pas être laissé entre les mains de politiciens aventuriers et incapables de faire grand-chose. Alors ,nous sommes à la croisée des chemins. Armons de courage pour ne pas céder aux desiderata d’assoifés de pouvoir.

A bon entendeur, salut !

*El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué),

Conseiller spécial du Président Macky,

Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal »,

Ancien député PDS,

Ancien Président de la Fédération départementale PDS de Kaolack,

Ancien Conseiller du Président Me Abdoulaye Wade pour le Proche et le Moyen Orient.