« Il est dans des stratégies pour déstabiliser Pastef » : Sonko charge Diomaye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les tensions s’intensifient entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye, alors que l’ancien Premier ministre accuse le président de la République de tenter de déstabiliser Pastef. Dans une déclaration poignante, Sonko met en lumière des accusations de négociations secrètes et un refus de dialogue qui aggravent les relations entre les deux dirigeants lit-on sur Senenews..

Les tensions entre le Premier ministre sortant Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye se sont davantage révélées au grand jour lors de la prise de parole de l’ancien chef du gouvernement ce mardi.

Selon Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye « est dans des stratégies pour déstabiliser Pastef » et aurait cherché à « négocier directement avec des membres du parti sans passer par les instances directrices ».

L’ancien Premier ministre affirme également que le président de la République se considérait comme « le plus représentatif dans Pastef ». Une position qu’il dit avoir contestée en l’invitant à démontrer sa capacité de mobilisation politique de manière autonome.

« Il faut sortir dans la rue et appeler à un meeting,, sans Ousmane Sonko ; si tu réunis 100 personnes, on verra », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « À commencer par Ndiaganiao, ta commune que tu ne peux pas gagner. »

Ousmane Sonko a aussi reproché au chef de l’État son refus présumé de dialoguer avec lui ainsi qu’avec certains responsables qu’il avait mandatés pour faciliter les échanges.

« Il a refusé de s’entretenir avec moi et certains lieutenants que j’avais désignés », a-t-il affirmé, estimant que Bassirou Diomaye Faye avait préféré discuter avec « des gens qui n’ont rien fait pour son arrivée au pouvoir ».

Le leader de Pastef a par ailleurs évoqué une dégradation des relations personnelles entre les deux hommes. « Son problème semble être moi. On dirait qu’il ne peut même plus me voir en peinture », a-t-il lancé devant ses partisans