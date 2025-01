Immatriculation des motos dans les autres régions: Le ministre rassure les conducteurs de deux-roues

Partager Facebook

Le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et aériens a rassuré les conducteurs qui sont dans les autres régions du pays. Selon le président de la Fédération nationale des deux roues du Sénégal Mamadou Ndiaye, le ministre de tutelle compte déplacer ses services dans les grandes communes.

Le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, avait annoncé une série de mesures visant à renforcer la sécurité routière et à régulariser les motos deux-roues de cylindrée supérieure à 49 cc, conformément à une circulaire du Premier ministre datée du 13 décembre 2024. Dans le cadre de cette initiative, les conducteurs de motos non immatriculées bénéficient d’un sursis de trois mois, allant du 13 décembre 2024 au 13 mars 2025, pour se conformer à l’obligation d’immatriculation. Pendant cette période, les autorités ne sanctionnent pas l’absence de plaques d’immatriculation. Toutefois, les autres motifs de contrôle routier restent en vigueur. Passée la date limite du 13 mars 2025, toutes les motos non immatriculées seront immédiatement mises en fourrière, a précisé le ministre.

Pour conformer à cette circulaire, les conducteurs de motos ont rencontré le ministre Yankhoba Diémé qui les a rassurés d’un accompagnement. « On était en train de discuter des problèmes qui se trouvent dans les départements et dans les régions donc, au fond du Sénégal. Parce qu’en général, les conducteurs de deux-roues n’ont pas de papiers. Ils ont seulement des actes de vente. Et les vendeurs de motos, en général, ils amènent 500, 600, 700 motos par conteneur enregistrées avec sa pièce d’identité.

Et si cette personne est en voyage et que le conducteur veut muter sa moto, il ne peut pas avoir l’acte de vente légal. Donc, nous avons discuté de ces points et ensuite dans les régions aussi si l’on prend l’exemple de Saint-Louis, le conducteur ne pourra pas quitter Richard Toll, Dagana et Podor en faisant des convois pour aller miter les motos. Cela constitue un danger. C’est pourquoi, nous leur avons demandé de déplacer les techniciens dans les grandes communes pour que les conducteurs de ces engins puissent régulariser et muter leurs motos et se conformer’’, a expliqué le président de la Fédération nationale des deux roues du Sénégal.

Poursuivant Mamadou Ndiaye fait savoir que par rapport à tout cela, le ministre leur a vraiment rassuré avec ses équipes en leur disant qu’ils feront tout pour que les conducteurs de motos puissent procéder à la mutation dans la légalité. ‘’Maintenant, par rapport aux difficultés que nous rencontrons dans les banques, nous allons les recenser toutes les semaines et les remonter en donnant toutes les informations à l’autorité pour que l’on puisse trouver ensemble des solutions afin que les conducteurs puissent se conformer à la réglementation avant la date limite », a ajouté Président de la Fédération nationale des deux roues du Sénégal.

MADA NDIAYE