Impactés du Ter: Le collectif annonce la tenue d’une journée des martyrs sur le site de recasement de Lac Rose

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Réuni en Assemblée Générale ce dimanche 26 avril 2026, le Collectif National des Impactés du TER a procédé à une évaluation de la situation actuelle des impactés, marquée par une profonde déception et une indignation face au non-respect des engagements pris par les nouvelles autorités.

Le Collectif dénonce avec fermeté les promesses non tenues, les lenteurs sûr l’aménagement des deux sites de recasement , la délivrance des titres de propriété et l’absence de réponses concrètes aux préoccupations légitimes des impactés. « Cette situation, devenue intenable, continue de plonger de nombreuses familles dans la précarité et l’incertitude » lit-on dans le communiqué..

Par ailleurs, le Collectif rappelle avec émotion que plusieurs impactés nous ont quittés sans avoir vu la réparation des injustices qu’ils ont subies. « Face à cette réalité douloureuse, le Collectif décide d’organiser une Journée des MARTYRS DES IMPACTÉS DU TER, le Samedi 09 Mai 2026, sur le site de recasement de Lac Rose » ont-ils indiqué. Et d’ajouter: « Cette journée sera un moment de recueillement, de mémoire et de mobilisation pour honorer la mémoire des disparus et exiger justice pour les vivants. »

À cet effet, le Collectif lance un appel solennel : à tous les impactés du TER, aux populations solidaires, aux organisations de la société civile, ainsi qu’à la presse nationale et internationale, à se mobiliser massivement pour prendre part à cette importante manifestation.

Le Collectif réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte jusqu’à la satisfaction totale de ses revendications légitimes.