Implantation de Starlink au Sénégal : Le SYTS hausse le ton

4 février 2026 Actualité

Elon Musk, propriétaire de Starlink, a annoncé hier l’installation de son réseau au Sénégal pour faciliter l’accès à la connexion internet.

Une décision qui ne plaît pas visiblement au Syndicat des Travailleurs de la Sonatel qui a dénoncé, sur X, l’absence de transparence dans la procédure annonçant la venue de Starlink au Sénégal. « Starlink au Sénégal dans le manque de transparence totale. Quel type de licence ou autorisation est donné à Starlink? Si c’est une licence combien ont-ils payé ? Tout le monde sait le problème de souveraineté qui se pose quand on travaille avec Elon. Wait and see », a déclaré le syndicat.

À contrario des travailleurs de la Sonatel, Amadou Ba, ministre du tourisme a magnifié cette nouvelle en soutenant qu’elle participe à booster le secteur du tourisme. « C’est une révolution qui va impacter énormément et positivement le secteur touristique. La disponibilité de la connectivité est l’élément les plus structurant de l’attractivité de nos sites touristiques exceptionnels », a indiqué le ministre.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

