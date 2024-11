Impunité des meurtres: La plupart des meurtres de journalistes restent impunis dans le monde, selon l’UNESCO

Partager Facebook

À l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes, l’UNESCO appelle tous les États à respecter leurs engagements pour mettre fin à l’impunité des meurtres de journalistes. Selon un nouveau rapport de l’UNESCO, le niveau d’impunité reste scandaleusement élevé, à 85 %, en baisse de seulement 4 points en six ans.

« En 2022 et 2023, un journaliste a été tué tous les quatre jours simplement pour avoir fait son travail essentiel de recherche de la vérité. Dans la grande majorité des cas, personne ne sera jamais tenu responsable », a déclaré Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle a appelé tous les États membres « à faire davantage pour garantir que ces crimes ne restent jamais impunis. Poursuivre et condamner les auteurs est un levier majeur pour prévenir de futures attaques contre les journalistes ».

Le nouveau rapport de l’UNESCO relève la persistance d’un taux très élevé d’impunité pour les meurtres de journalistes : 85 % de tous les meurtres enregistrés par l’Organisation depuis 2006 sont considérés comme non résolus. Si l’UNESCO constate une tendance à l’amélioration le taux était de 89 % il y a six ans et de 95 % il y a douze ans les États doivent considérablement accroître leurs efforts pour dissuader de nouveaux crimes contre les journalistes.

Les meurtres de femmes journalistes sont à leur plus haut niveau depuis 7 ans

Au cours de l’exercice biennal couvert par le rapport de l’UNESCO (2022-2023), un total de 162 journalistes ont été tués. Près de la moitié des décès ont eu lieu dans des pays en proie à un conflit armé, contre 38 % au cours des deux années précédentes (2020-2021). Dans d’autres pays, la plupart des journalistes ont été tués pour avoir couvert le crime organisé, la corruption ou alors qu’ils couvraient des manifestations publiques. Le rapport soulève en outre le fait alarmant que le nombre de femmes journalistes tuées est à son plus haut niveau depuis 2017, avec 14 tuées.

Pour faire avancer la lutte contre l’impunité, l’UNESCO a lancé sa campagne annuelle de sensibilisation au problème de l’impunité, qui sera diffusée dans les journaux du monde entier. Le thème de cette année est « Il y a une histoire derrière l’histoire ». Une conférence mondiale a été organisé sur la sécurité des journalistes dans les situations de crise et d’urgence avec l’Union africaine à Addis-Abeba. Sur ce, l’UNESCO a présenté son référentiel mondial des mécanismes nationaux de sécurité pour les journalistes, qui comprend 56 mécanismes nationaux de protection des journalistes et au moins 12 plans d’action nationaux.

L’objectif est de stabiliser les processus émotionnels et cognitifs perturbés par des événements traumatiques, permettant aux journalistes de prendre des décisions rationnelles essentielles à leur survie tout en minimisant les actions impulsives qui pourraient les mettre en danger. L’Organisation organise également des dizaines d’autres événements dédiés à travers le monde.

A l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a réaffirmé l’engagement de l’Organisation en faveur de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes dans le monde entier.