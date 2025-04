Incendie à Baffe:  Des vivres, des effets vestimentaires, des semences tous consumés.

Partager Facebook

Les populations de Baffe une localité de la commune de Gassane ne savent plus à quel saint se vouer.En cause ,un incendie d’une rare violence est en train d’y sévir ravageant tout sur son chemin.

Des vivres, du foin, des effets vestimentaires, des semences , des cases en paille tous sont partis en fumée .Selon nos sources , le feu s’est déclaré ce vendredi vers 16h 30 sous l’œil impuissant des populations .

Les circonstances de l’incendie seraient dûes à des flammes issues de la cuisine d’une des concessions du village (Baffe).

Informés, les agents des Eaux Et Forêts du Ranch de Dolly sont venus porter au secours les population. Malheureusement , les moyens des hommes en vert sont limités car ils ont que des citernes de 100 à 300 litres, pire ils font la navette entre Baffe et Dolly et ce à une dizaine de km.

Rappeler que la panne du forage de Gassane centre ainsi que celui de Fasse Touré le plus proche de Baffe qui servaient de points d’approvisionnement en eau ,a accentué la situation. Joint par téléphone , un habitant de Baffe nous signale que le feu se poursuit devant les populations et les agents des Eaux Et Forêts de Dolly qui sont entrain de tout faire pour maîtriser l’incendie en vain.La même source renseigne que les victimes sont Aliou Diouf,Aliou Ndeye Diouf , Gérôme Diop et Fat Diouf.Seulement l’on nous signale aucune perte en vie humaine et animale

Vu la fureur des flammes, il urge un appui de la part des autorités étatiques au profit des victimes précitées qui n’a que leurs yeux pour pleurer.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)