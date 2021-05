Incendie à Fann : Les précisions de la direction de l’hôpital

La Direction de l’hôpital de Fann a réagi sur l’incendie qu’il aurait eu au sein de son centre de réanimation ou des malades de covid19 atteints de la forme grave sont soignés. « La réanimation du service Chirurgie thoracique et Cardio-vasculaire dédié à la prise en charge des patients Covid a connu une alerte incendie le 15 avril 2021. Un coffret électrique, après surchauffe, a dégagé de la fumée. L’alerte a été rapidement maîtrisée par le personnel en place avec les extincteurs prévus à cet effet et n’a pas nécessité l’intervention du Groupement des Sapeurs-pompiers » lit-on dans un communiqué signé le directeur de l’hôpital.

Le Docteur Cheikh Tacka Diop a précisé que « le CHNU FANN dispose d’un système de sécurité incendie avec des bouches d’incendie et des extincteurs diagnostiqués et entretenus régulièrement par des spécialistes ». Avant d’ajoute: « Le comité d’Hygiène, de sécurité et des Conditions de Travail du CHNU FANN, lauréat du 3e prix du meilleur CHSCT organisé par la Caisse de Sécurité Sociale en 2019 suit avec rigueur le respect des mesures de sécurité dans l’hôpital ».Vendredi passé Lobs a révélé que le centre de réanimation avait eu un incendie.