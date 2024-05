Incendie à Walfadjri : Le ministre de la communication s’est rendu sur les lieux

Partager Facebook

Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, au chevet du Groupe Walfadjri. Dès qu’il a été informé de l’incendie qui a ravagé ce mardi un des studios de la télévision privée du Sénégal, Alioune Sall s’est déplacé vers nos confrères pour leur apporter son soutien.

Après avoir été informé de l’incendie qui a ravagé ce mardi un des studios du Groupe Walfadjri, le ministre de la communication, Alioune Sall s’est déplacé vers nos confrères pour leur apporter soutien et réconfort. « Nous sommes ici pour compatir et vous faire part de notre volonté à vous accompagner dans la mesure du possible » a déclaré le ministre accueilli par le président directeur général, Cheikh Niass. Une façon pour lui d’appliquer une des directives du président de la République qui invite les ministres à être proches des populations.

A noter que c’est aux environs de 19h50, au moment où des confrères présentaient l’édition du soir que le feu a commencé à se propager dans le studio. Les sapeurs pompiers se sont vite rendus sur les lieux pour éteindre le feu. Pas de victimes enregistrées, mais les dégâts matériels sont énormes.

Informé du drame, le ministre de la communication s’est déplacé sur les lieux. Une enquête a été ouverte par la police.