​Incendie d’un camion-citerne à Diamniadio : le péage recommande des itinéraires de déviation

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Un camion-citerne transportant du carburant a pris feu, ce jeudi matin, à hauteur de Diamniadio, provoquant de fortes perturbations sur l’autoroute à péage Dakar–Diamniadio, près du Stade Abdoulaye Wade.

Dans un communiqué, les responsables de l’autoroute à péage ont alerté les usagers sur les difficultés de circulation dans la zone de l’accident et recommandé des itinéraires alternatifs afin de fluidifier le trafic.

« Un camion-citerne chargé de carburant a pris feu à hauteur de Diamniadio. La circulation est fortement perturbée à hauteur de la zone de l’accident », indique le communiqué.

Pour les véhicules en provenance de Toglou, les automobilistes sont invités à emprunter la sortie 12 de Sébikotane avant de rejoindre l’autoroute par l’entrée 11 de Diamniadio ou l’entrée 10 de Keur Ndiaye Lô.

Pour ceux venant de Dakar, il est recommandé de prendre la sortie 11 à Diamniadio puis de reprendre l’autoroute à l’entrée 12 de Sébikotane.

Les équipes de secours et de sécurité sont mobilisées sur les lieux pour maîtriser l’incendie et rétablir la circulation dans les meilleurs délais. Aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant les causes du sinistre ou d’éventuelles victimes.