Incident à l’assemblée: L’avocat de la députée a déposé une plainte contre les 2 députés

Assemblée Nationale! Infligée de coups par deux députés du Parti pour l’unité et le rassemblement (Pur), à savoir Massata Samb et Mamadou Niang qui l’accusent d’insulter leur marabout, l’avocat de la députée Amy Ndiaye Gniby, Me Boubacar Cissé, a déposé ce lundi, une plainte pour coups et blessures volontaires et associations de malfaiteurs.

Suite à l’agression physique de la députée Amy Ndiaye Gniby, dont l’image est devenue virale, son avocat a donné des nouvelles pas rassurantes sur l’état de santé de la parlementaire. « J’ai rencontré personnellement le Procureur de la République à qui j’ai remis la plainte. Le procureur m’a dit qu’il va transmettre la plainte au niveau de la Dic (Division des investigations criminelles). C’est déjà un délit de coups et blessures volontaires et j’ai ajouté l’association de malfaiteurs, parce que l’attaque a été en règle, c’est-à-dire, il y a eu entente, à la limite concertation entre les deux agresseurs. C’est vrai, le président de l’Assemblée nationale a déposé une plainte. C’est normal, mais Amy Ndiaye est la victime et la loi permet aux personnes victimes d’infraction de déposer une plainte. C’est nous qui avons été agressés.

Donc, il est nécessaire que ma cliente dépose une plainte aussi » , a expliqué la robe noire sur les ondes de la Rfm. A en croire Me Boubacar Cissé, Amy Ndiaye Gniby est toujours internée à l’hôpital, dans un mauvais état de santé. Selon l’avocat, la parlementaire risque même un avortement. « Son état de santé ne s’est toujours pas amélioré. Elle est toujours dans un mauvais état. Pire encore, il y a toujours ce risque d’avortement post-traumatique. Nous prions pour qu’elle ne perde pas sa grossesse, parce que sinon les infractions qu’ont commises ses agresseurs prendront une autre tournure. On ne parlera plus de délit, mais plutôt d’acte criminel » , a confirmé la robe noire.

À préciser que le certificat d’hospitalisation avait signalé un traumatisme abdominal parings et un décollement trophoblastique, ainsi qu’une menace d’avortement précoce post-traumatique. La députée est toujours à la maternité de l’hôpital Principal de Dakar.

MADA NDIAYE