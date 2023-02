Incidents à Mbacké : la réaction ferme de Macky

Les incidents de Mbacké semblent affectés le chef de l’Etat. Lors d’une réunion nocturne, tenue de 3 heures à 5 heures du matin à la Gouvernance de Thiès avec les responsables de Bby, Macky Sall a juré de ne faire aucune concession pour la stabilité du pays.

« Je ne laisserai personne détruire ce pays », a juré le Président Macky Sall. D’après L’Obs, il a réaffirmé l’engagement ferme de l’Etat à ne jamais fléchir. Ainsi, Macky Sall a rappelé sa responsabilité entière dans la défense de l’Etat et de la sécurité des biens et des personnes. « Quoi qu’il me coûte », a-t-il dit.

Et, il dit reconnaître à tous les acteurs politiques de dérouler leurs programmes et leurs activités en toute liberté. Mais, dans le respect des lois et règlements. « Ce n’est pas négociable. Et, l’Etat fera ce qu’il à faire quand il le faudra », promet-il.