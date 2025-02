Inculpé pour détournement: Momath Ba ancien Dg de l’Aprosi brise le silence

Partager Facebook

Auditionné par les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC)et placé en garde à vue dans l’affaire Tabaski Ngom, l’inspectrice du Trésor, arrêtée pour détournement portant sur 700 millions F CFA à la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE) hume l’air de la liberté. Présent dans sa commune, il a brisé le silence.

Inculpé pour détournement de deniers publics, il a été placé sous contrôle judiciaire et a consigné la somme de 90 millions de francs CFA à la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC). L’ancien Directeur général de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI a clamé son innocence. A l’occasion de la Ziarra Maba Diakhou à Nioro, il s’est lavé à grande eau.

Depuis le début de cette affaire, il apparaît pour sa première sortie et déclare qu’il a toujours abattu un travail acharné en toute transparence au service de son pays. Il dit saluer le soutien de ses proches qui ont prié pour lui afin qu’il sorte vainqueur de cette situation durant les moments difficiles. « J’ai été au service de mon pays dans la droiture et la transparence. J’attends beaucoup de rumeurs mais sachez que moi Momath Ba je ne suis pas dans des détournements et autres choses illicites. Soyez-en rassurés », a-t-il asséné.

Cependant il dit reconnaître que « la commune de Nioro traverse des difficultés et les populations souffrent à cause d’un manque d’infrastructures, d’autant plus que la commune n’a pas d’espace pour l’agriculture. Je lance un appel pressant aux autorités étatiques afin de nous aider pour le développement de la localité. »

MOMAR CISSE