Indice CPPI 2024 : Le port de Dakar classé meilleur port à conteneurs d’Afrique subsaharienne

Alors que le classement continental reste dominé par l’Egypte et le Maroc, le port de Dakar affiche la meilleure performance des ports à conteneurs de l’Afrique subsaharienne en 2024, grâce à des investissements dans les infrastructures et des projets d’amélioration de la connectivité avec le Mali.

En 2024, le port de Dakar s’est hissé au sommet du classement en Afrique subsaharienne selon l’Indice de performance des ports à conteneurs (CPPI) publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence. Pour rappel, le CPPI repose sur le temps total passé par les navires porte-conteneurs au port, depuis l’arrivée au mouillage jusqu’au départ du quai. Il ne prend en compte que les ports à conteneurs, excluant les terminaux spécialisés dans le vrac, les hydrocarbures ou le trafic passagers, dont les logiques d’exploitation et les indicateurs de performance diffèrent.

Les chiffres publiés montrent une hausse des performances du port de Dakar, qui a vu son score bondir de –82 en 2023 à +23 en 2024, soit l’une des plus fortes progressions mondiales. Selon le rapport, cette amélioration est due au fait que « le port, exploité par DP World depuis 2008, a bénéficié d’investissements importants (nouvelles grues, extension des aires de stockage, système communautaire portuaire) ». De plus, apprend-on, l’infrastructure bénéficie désormais d’améliorations de la connectivité terrestre et de la facilitation des échanges, à travers une modernisation des routes, la réhabilitation en cours du chemin de fer vers le Mali et la mise en place d’un guichet unique douanier réduisant les délais.

Cependant, Dakar n’est pas le seul port africain à progresser. Bien qu’ayant toujours des scores négatifs, le port de Cotonou au Bénin (-17) a ainsi gagné 226,7 points entre 2023 et 2024, tandis que les ports de Cape Town et Coega (Ngqura) en Afrique du Sud ont enregistré d’importants rebonds après avoir longtemps figuré parmi les moins performants du monde. Ces améliorations traduisent une volonté de rattrapage, mais le document souligne que les ports sud-africains restent encore handicapés par de longues attentes au mouillage et des infrastructures vieillissantes.

Le nord du continent continue quant à lui d’afficher les meilleures performances à l’échelle africaine. Port-Saïd en Égypte occupe ainsi la 3ᵉ place mondiale avec un score de 137, et Tanger-Med au Maroc la 5ᵉ avec 136. Des performances qui confirment leur statut de hubs incontournables sur les routes maritimes reliant l’Asie à l’Europe.

Le rapport souligne toutefois que la plupart des ports africains, situés dans des pays à faible revenu, affichent encore des performances inférieures à la moyenne mondiale, en raison de capacités technologiques, humaines et institutionnelles limitées. Dans certains cas, les opérateurs privilégient des opérations plus lentes, jugées moins coûteuses lorsque la valeur des marchandises ou des infrastructures est relativement faible.

À l’échelle mondiale, les meilleures performances reviennent aux géants asiatiques : Yangshan (Chine) domine avec un score de 146, suivi de Fuzhou (139). Les ports asiatiques occupent la majorité du top 20, confirmant leur avance en matière d’efficacité opérationnelle.

Avec Agence Ecofin