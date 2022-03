Innovation Entrepreneuriale: La DER et la France investissent 2 millions d’euros

La DER/FJ, en collaboration avec l’Ambassade de France, a procédé au lancement du projet d’appui à l’accélération des entreprises Tech sénégalaises suite à un long processus de validation. L’objectif est de soutenir des réseaux d’investisseurs sénégalais, de promouvoir la visibilité des startups auprès des investisseurs du continent africain et européens mais aussi de faciliter une collaboration entre startups avec l’accès aux financements des jeunes entreprises.

Après la mise en place d’un comité de pilotage du projet d’appui à l’accélération des entreprises Tech sénégalaises, le lancement du programme a été organisé ce vendredi 25 Mars. A cet effet, 2 ateliers sur la solidarité pour les projets innovants ont impliqué des incubateurs, des investisseurs et la Der.

Selon la nouvelle Déléguée Générale de la DER/FJ, Madame Mame Aby Sèye, ce programme va se dérouler sur deux ans avec plusieurs structures d’accompagnement et une parfaite implication des partenaires qui permettra d’avoir une première forte action de décentralisation des interventions et de fortes mobilisations combinant numérique, entrepreneuriat, en accompagnant des porteurs de projet répartis dans 9 régions et dans 14 pôles d’incubation.

Poursuivant, elle ajoute que le projet compte s’investir dans l’accélération des entreprises tech sénégalaises avec un coût global de 2 millions d’euros. Pour ce qui est des fonds d’investissements sur l’entrepreneuriat, seuls 2% à l’échelle mondiale concernent le continent africain, alors que l’écosystème entrepreneurial africain connaît un dynamisme évolutif. Sur ce, le projet va favoriser le développement de nouvelles entreprises au potentiel de création élevé en termes d’emplois. ”Ce projet se fonde sur trois problématiques majeures dont l’innovation, l’entrepreneuriat et le financement en tant que mécanisme institutionnel de soutien aux initiatives entrepreneuriales au Sénégal. L’efficacité de sa mission est d’accompagner les interventions au profit des femmes et des jeunes sur l’ensemble du territoire national et tout ceci au nom de l’équité territoriale. En tant que levier de croissance pour les entreprises, nous accordons l’accompagnement des initiatives issues des technologies de l’information et de la communication.” Selon la déléguée de la Der, la mission de cette structure est de faire du Sénégal un territoire d’innovations en vue de soutenir tous les projets portés par les Sénégalais.

Pour l’Ambassadeur de France, Philippe Lalliot, ce projet comporte quatre vertus essentielles que sont fédérer l’écosystème Sénégal autour d’une plateforme digitale de rencontre, augmenter les chances de réussite des levées de fond avec la structuration des business model, accompagner la montée en puissance des réseaux d’investisseurs au Sénégal mais aussi soutenir le financement des jeunes et des femmes.

ASTOU MALL