Inondations en Espagne : L’armée déployée pour les secours à Valence

Cinq (05) jours se sont écoulés depuis que les inondations, semblables à celles d’un tsunami, ont balayé la périphérie sud de la ville de Valence, recouvrant de nombreuses communautés d’une boue épaisse et collante. La tâche de nettoyage reste gigantesque et les dégâts pourraient prendre des semaines.

Depuis les inondations, quelque 2000 soldats ont participé aux opérations d’urgence recherche de survivants, aide au nettoyage et distribution de biens de première nécessité ainsi que 1800 agents de la police nationale et près de 2500 gendarmes de la Garde civile. Ils ont secouru environ 4800 personnes et aidé plus de 30 000 personnes, selon le Premier ministre Pedro Sánchez. Ce dernier a annoncé samedi le déploiement de 5 000 soldats supplémentaires qui participeront aux efforts de sauvetage, à la demande du président de Valence, Carlos Mazón.