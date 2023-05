Inscription sur les listes électorales: Les Primo-votants assiègent les commissions

Les tendances lourdes de la révision exceptionnelle des listes électorales, clôturée hier à 18 heures, montrent une forte affluence des jeunes, notamment des primo-votants, surtout à Ziguinchor et à Bignona, fiefs de l’opposant Ousmane Sonko. 280.000nouvelles inscriptions environ étaient enregistrées sur l’étendue du territoire national et à peu près 30.000 à l’étranger. Selon ses projections, le nombre de 300.000 inscrits devrait être atteint au niveau national.

Le rush du dernier jour a entraîné des casses à Ndam la sous-préfecture qui englobe Touba, quand le sous-préfet a voulu arrêter les inscriptions. A Mbour, des citoyens ont voulu empêcher la fermeture des bureaux de la commission. Certaines estimations parlent de plus de 400.000 opérations effectuées se répartissant entre les inscriptions proprement dites, les changements d’adresses, les modifications ou changements de statuts (cas des militaires, policiers, gendarmes qui ont quitté les drapeaux) et des radiations.

Le président la CENA qui effectuait une tournée avait avancé une tendance lourde des inscriptions à midi de 285.000 inscrits sur l’ensemble du territoire national. Selon les projections de M. Doudou Ndir, le nombre de 300.000 inscrits devait en principe être dépassé en fin de journée.

Certains départements comme Kolda, Saint Louis, Diourbel, Linguère, Fatick, Birkilane, Kédougou se sont aussi illustrés en terme d’inscriptions et de nouveaux inscrits. A Kolda, sur un total de 8030, il y a eu 6397 nouveaux inscrits et 1633 modifications. Le département de Saint Louis a enregistré un total de 7272 opérations concernant 7249 nouveaux inscrits et 23 changements d’adresse. A Diourbel, sur les 5982 inscrits, les 4587 sont de nouveaux inscrits et les 1395 concernent des modifications.

A Linguère, sur 5680, on a enregistré 3929 nouveaux inscrits et 1751 changements de lieux de vote. La ville du Djoloff est suivie de Fatick où 3236 citoyens sont inscrits sur le fichier électoral où il y a eu 2401 nouveaux inscrits et 835 modifications. A Birkilane, on note un total de 3219 dont 2465 nouveaux inscrits et 754 changements d’adresse. A Saraya, dans le département de Kédougou, sur 1301 inscrits, les 620 sont de nouveaux inscrits avec 681 changements d’adresse. Tivaouane comptabilise un total de 772 inscrits, 532 nouveaux inscrits et 240 modifications.

La commission de Guinguinéo a pu enregistrer 662 inscrits dont 562 nouveaux et 100 modifications, Dagana 691 dont 558 nouveaux et 133 changements là où Bakel n’a pu enregistrer que 57 inscrits dont 52 nouveaux et 5 changements.