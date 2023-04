Installation nouveau CEMGA: Le Général Mbaye Cissé décline sa feuille de route

La cérémonie de prise de commandement du général de corps d’armée Mbaye Cissé s’est déroulée hier mardi 25 avril 2023, au quartier Dial Diop. Tenu sous la présidence du ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, en présence de beaucoup d’invités, de personnalités, notamment du corps diplomatique, le nouveau Chef d’Etat-Major Général des Armées a décliné, les axes majeurs autour desquels il va exercer son commandement. A cet effet, le général Cissé entend maintenir vivace le flambeau.

A peine installé officiellement à la tête des armées sénégalaise, le nouveau Chef d’état-major général des armées se lance déjà dans ses nouveaux chantiers : « Je voudrais d’emblée vous assurer, que toute mon énergie sera consacré à ma mission, pour donner corps à la volonté maintes fois exprimée du chef suprême des armées, de doter notre pays d’un outil de défense performant, en phase avec les défis sécuritaire multiformes qui interpellent les nations en marche comme la nôtre…», a assuré, le général de Corps d’armée Mbaye Cissé, chef d’état-major général des armées (CEMGA).

Il lisait son ordre du jour N°1 intitulé « Agir avec nos valeurs au cœur » lors de sa prise de commandement sous la présidence du ministre des Forces armées. Le général Cissé, promet de veiller scrupuleusement aux exigences de leur sacerdoce… « Face aux sirènes de l’incertitude et du chaos, à l’exposition médiatique débridée dans les réseaux sociaux, opposant notre éthique de soldats. C’est-à-dire la discipline, notre pied de salle le plus sûr, opposant la discrétion, le devoir de réserve, la solidarité et surtout la confiance absolue en la hiérarchie. J’engage donc tous les échelons de ce commandement à veiller scrupuleusement à l’exigence de notre sacerdoce, tout en cultivant au quotidien, le culte du travail bien fait, l’équité, le mérite, le respect, l’enthousiasme, et la saine camaraderie, valeurs qui fondent notre identité de soldats et à ce titre, doivent demeurer les points de vigilance pour chacun et pour tous ».

Ainsi dans la perspective de préservation des conditions de stabilité nécessaire à la poursuite des projets de développement, le général Cissé se fixe comme ambition d’œuvrer à la consolidation d’une armée, prête à circonscrire les menaces intérieures et extérieur « (…) mon ambition est d’œuvrer, en permanence, à la consolidation d’une armée, prête à l’emploi par son organisation et son sens de l’anticipation, réactive par sa flexibilité et son aptitude à circonscrire les menaces intérieures comme extérieures… », Aux officiers, sous-officiers, soldats marins et aviateurs, le général Mbaye Cissé, «dans l’attente de mes orientations prioritaires qui déclinent de manière plus détaillée les prochaines étapes notre parcours commun. Je sais d’emblée pouvoir compter sur vous pour que dans un même élan, nous fassions converger toutes les trajectoires vers une seule objective, pour un seul coup au but comme dirait l’artillerie de campagne, cet objectif je le nomme le succès éternel des armés du Sénégal. Je vous réitère ma fierté et mon honneur de vous commander, agir avec nos valeurs au cœur pour un coup au but on nous tue mais on ne nous déshonneur pas».

«Ceux qui cherchent à jeter le discrédit, ou à créer la division au sein des Armées, leurs tentatives de manipulation sont vouées à l’échec», Me Sidiki Kaba

Telle est la conviction du ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba. En effet, venu présider la cérémonie d’installation du nouveau Chef d’état-major général des armées, général Mbaye Cissé, Me Sidiki Kaba n’a pas manqué de s’adresser «aux manipulateurs» qui cherchent à diviser les forces armées. Et c’est pour leur dire que leur tentative ne va pas prospérer : «Je voudrais dire, à ceux qui cherchent à jeter le discrédit, ou à créer la division et la suspicion au sein des Forces Armées, que leurs tentatives de manipulation et de désinformation sont d’emblée vouées à l’échec».

Se voulant plus clair et précis, Me Sidiki Kaba dira que «notre armée est une armée loyale, républicaine et professionnelle. Elle est une armée nationale. En d’autres termes, elle n’est ni tribale, ni ethnique, ni régionaliste, ni confessionnelle».

Rosita Mendy