Bulletin Unique: Guy parle d’économie de 1,8 milliards FCfa

Le député élu sur la liste de Yewwi Askan Wi à Ziguinchor, Guy Marius Sagna s’est prononcé sur l’instauration du bulletin unique. Selon l’activiste, le bulletin unique aurait fait économiser aux sénégalais un milliard huit millions de francs CFA.

« L’instauration du bulletin unique lors des élections législatives aurait coûté 144 millions de francs CFA. Il aurait été imprimé 8 millions de bulletins de vote sur lesquels se trouveraient les 8 listes de candidats. Le bulletin étant fait à 18 FCFA, cela donnerait : 144 000 000 FCFA », indique Guy Marius Sagna dans un post sur Facebook.

Selon l’activiste, Macky Sall a fait le choix de faire 8 millions de bulletins pour chacune des 8 listes de candidats. 64 millions de bulletins à 18 FCFA l’unité donnent un milliard cent cinquante-deux millions de francs CFA (1.152.000.000 FCFA). « Le bulletin unique aurait fait économiser aux Sénégalais un milliard huit millions de francs CFA (1.008.000.000 FCFA) », laisse-t-il entendre. En ce sens, il s’interroge sur combien de villages (communes) pourraient être électrifiés, pourraient bénéficier d’eau potable, de routes goudronnées…un milliard huit millions de francs CFA ? « Pourquoi Macky ne veut pas du bulletin unique ?

Parce que dans leur stratégie pour gagner les élections, ils comptent aussi sur l’achat des consciences. Or, la seule façon d’être sûr que la conscience que vous achetez a voté pour vous est de lui demander de ramener les autres bulletins pour lesquels elle n’a pas voté. Et cela est impossible avec le bulletin unique », soutient-il.

Et de poursuivre : « En plus de détourner les richesses des Sénégalais au profit des toubabs, Macky Sall les détournent à son profit, et au profit de ses amis ». A l’en croire, pour des élections sans achat de conscience et qui ne coûtent pas chères à un des 21 pays les plus pauvres de la planète, il faut aller au bulletin unique.

NGOYA NDIAYE