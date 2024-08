La sortie sans ambiguïté de Diomansy Kamara : confidences sur le problème entre Nicolas Jackson et John Obi Mikel

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alors que son jeune protégé Nicolas Jackson est sous le feu des projecteurs depuis ce week-end, l’ancien footballeur et consultant Diomansy Kamara a fait des confidences sur le problème avec John Obi Mikel.

Le jeune attaquant sénégalais Nicolas Jackson est sous le feu des projecteurs depuis la victoire éclatante de Chelsea à Wolverhampton ce week-end.

Auteur d’un but, son premier de la saison, et d’une passe décisive lors de la deuxième journée de Premier League, l’attaquant de 23 ans s’est distingué en envoyant une réponse salée à John Obi Mikel, qui ne s’est pas montré tendre avec lui depuis quelque temps. « Il court partout et fait ce qu’il a à faire, mais nous avons besoin d’un buteur. Il faut un attaquant qui sait comment mettre un ballon au fond des filets, et c’est ce que nous n’avons pas », balançait le Nigérian sur BeIN Sport.

Outré par cette sortie, qui n’est d’ailleurs pas la seule de l’ancienne gloire des Blues de Chelsea, le Lion de la Teranga a demandé à son aîné de fermer sa bouche et de ne plus raconter des conneries puisqu’ils se battent tous pour l’Afrique. Si le ton de la réponse et le timing posent problème pour certaines personnes, Diomansy Kamara, ancien international sénégalais et agent de Nicolas Jackson, ne voit pas un véritable problème.