Interdiction de la circulation des charrettes et pousse-pousse aux alentours du BRT : Le Préfet de Dakar annonce l’application stricte de la loi

Dans une note en date du 5 janvier 2025, Le Préfet du département de Dakar a rappelé l’interdiction de circulation des véhicules à bras et à traction animale (pousse-pousse et charrettes) dans la zone d’influence du Bus Rapid Transit (BRT). Cette mesure, prise par arrêté n°274/P/D/DK du 26 juillet 2024, vise à garantir la sécurité et la fluidité de la circulation piétonnière et routière dans la zone.

Dans sa note, l’autorité administrative dit constater que malgré cette interdiction, certains individus continuent de faire circuler ces véhicules, perturbant le trafic et compromettant la sécurité des piétons.

Face à cette situation, le Préfet de Dakar a décidé de renforcer l’application de l’arrêté à compter du jeudi 8 janvier 2026. À cet effet, les véhicules à bras et à traction animale circulant ou stationnant dans la zone BRT seront immobilisés et placés en fourrière, et les contrevenants seront poursuivis conformément aux lois en vigueur.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour améliorer la circulation et la sécurité routière à Dakar.

