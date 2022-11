Interdiction de port d’uniformes militaires : Barth’ déchire le communiqué de Diome

Le 3 novembre dernier, le ministre de l’intérieur a sorti un communiqué disant constater que certains individus portent des cagoules et arborent des tenues et attributs dédiés aux forces de défense et de sécurité, notamment ceux réservés aux forces spéciales. Selon le document, de pareils agissements créent la confusion aux yeux des populations et peuvent semer le doute sur l’imputabilité de certains actes malveillants, susceptibles d’être commis par des personnes malintentionnées (…). Face à la presse, ce mardi, le maire de Dakar, Barthélémy Dias a déchiré « ce torchon de communiqué ». « Le communiqué du Ministère de l’Intérieur sur le port vestimentaire et le matériel de protection individuel des éléments de sécurité atteste bien qu’il y a une volonté manifeste de démobiliser ces éléments de sécurité qui nous accompagnent au quotidien », a-t-il déclaré. Ainsi, a-t-il pris l’opinion à témoin contre les agissements du Ministre de l’intérieur qui cherche par tous les moyens, selon lui, à neutraliser leurs éléments de sécurité. « Pendant ce temps, l’Etat recrute des nervis identifiés de tous et qui aux côtés des forces de défense et de sécurité, exercent de la violence sur les opposants lors des manifestations de rue. Une telle situation est totalement inacceptable et nous appelons toutes les bonnes volontés animées d’un esprit républicain à agir pour que l’Etat revienne à la raison », a-t-il dénoncé.

