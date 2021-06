Interdiction de tout folklore: «Rahma» et Mariama Sarr défient Macky

Le Président de la République Macky Sall a rendu des visites de courtoisie aux familles religieuses de Kaolack. Sur la route du retour au terme de sa tournée économique, il avait formulé le vœu de ne pas être accueilli avec du folklore. Il faut dire que l’ambassadeur itinérant Mohamed Ndiaye «Rahma» et son ex-élue du cœur, Mariama Sarr ont tout bonnement foulé du pied cette consigne qui émanait de l’autorité suprême. Ce qui a suscité des vagues d’indignations dans la capitale du Basin Arachidier : «Nous demandons à la direction du parti présidentiel et au Benno de sévir contre Mohamed Ndiaye «Rahma» et Madame Mariama Sarr. Alors que le Président de la République demandait la suspension de tout folklore pour l’accueillir à Kaolack, la Mairesse de Kaolack et son ex-mari ont fait fi de cette interdiction. Ils sont insensibles à la douleur qui frappe la presse et le peuple sénégalais à la suite du décès accidentel des éléments du groupe Leral. Ils ont payé des gens venus d’ailleurs qui à 2000 F CFA, qui, d’autre, à 4000 et 5000 F CFA pour montrer une force politique qu’ils n’ont pas. Ces deux anciens conjoints sont des trompeurs. Tous ce qu’ils ont, ils l’ont eu en usant des mensonges et de la tromperie. Pour les prochaines locales, ils préparent leur, «Barayéggo» (entente secrète) pour emberlificoter encore les populations de Kaoalck. Ce deal ne passera pas », regrette Khalifa Wade qui félicite vivement le Chef de l’Etat d’avoir fait le déplacement à l’intérieur du pays pour s’enquérir des conditions d’existence des populations : «Nous félicitons et encourageons le Président Macky pour ses actions en faveur des populations. C’est un homme soucieux de la santé, de l’éducation et de la circulation des personnes et de leurs biens. Cette série d’inauguration le démontrent à merveille», croit savoir M. Wade.

