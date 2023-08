Intervention militaire au Niger: Les chefs d’état-major de la Cédéao se réuniront jeudi et vendredi au Ghana

Les chefs d’état-major de la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest se réuniront jeudi et vendredi au Ghana pour évoquer une possible intervention militaire au Niger, selon un porte-parole de l’organisation. Le président russe Vladimir Poutine et le chef de la junte malienne Assimi Goïta ont de leur côté appelé à un règlement pacifique de la crise. Suivez heure par heure la situation au Niger.

Les chefs d’état-major de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se réuniront jeudi et vendredi au Ghana pour évoquer une possible intervention militaire au Niger, selon un porte-parole de l’organisation.

Cette réunion, qui devait initialement se tenir samedi, avait été repoussée. Elle aura lieu une semaine après la décision prise par les dirigeants de la Cédéao de déployer la « force en attente » de l’organisation pour rétablir dans ses fonctions Mohamed Bazoum, le président du Niger renversé par un coup d’État militaire le 26 juillet

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant malien Assimi Goïta ont discuté de la crise au Niger, a annoncé le Kremlin, et prôné un règlement pacifique de la crise. Au cours de cet entretien téléphonique, qui a eu lieu « à l’initiative malienne », Vladimir Poutine et Assimi Goïta ont « souligné l’importance de régler la situation autour de la République du Niger uniquement par des moyens pacifiques politico-diplomatiques », a précisé la présidence russe dans un communiqué.

L’essentiel de la journée du 14 août

Les auteurs du coup d’État au Niger ont annoncé dimanche soir leur intention de « poursuivre » le président renversé Mohamed Bazoum pour « haute trahison » et « atteinte à la sûreté » du pays. De son côté, la Cédéao a indiqué dans un communiqué que ces menaces de poursuites judiciaires constituent une nouvelle « provocation » des autorités militaires à Niamey.