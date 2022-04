Investitures au sein Benno: La LD prévient Macky

La LD a déploré le manque de solidarité lors des investitures qui ont conduit à la défaite de la Coalition dans certaines collectivités territoriales notamment dans les grandes villes. Et pour éviter le même scénario, la LD appelle à l’unité.

Le Bureau Politique de la Ligue Démocratique s’est réuni, en session ordinaire, ce dimanche 24 avril 2022 à Dakar, sous la présidence du camarade Mapaté Bâ, Secrétaire national chargé du suivi du fonctionnement des structures du parti.

Evaluant les élections territoriales tenues le 23 janvier 2022, le Bureau Politique a salué d’abord « la victoire éclatante de la Coalition Bennoo Bokk Yakaar qui a remporté 438 communes sur 553 et 38 départements sur 43».

Toutefois, il déplore l’insuffisance de concertation dans les investitures, le manque d’unité et de solidarité qui ont conduit à la défaite de la Coalition dans certaines collectivités territoriales notamment dans les grandes villes.

C’est pourquoi, et prenant la pleine mesure des enjeux des élections législatives prévues le 31 juillet 2022, le Bureau Politique recommande à la Coalition Benno Bokk Yakaar de tirer, sans complaisance, les enseignements utiles des dernières élections territoriales et d’assurer les conditions d’une victoire pour une très large majorité à l’Assemblée nationale, gage d’une stabilité des institutions de la République et de la poursuite des politiques publiques en cours. Dans cette perspective, il appelle à la constitution de listes qui reflètent la riche diversité de la Coalition Benno Bok Yakaar.

La Ld reste dans BBY pour les Législatives

Examinant la participation du parti aux élections locales du 23 janvier 2022, le Bureau Politique félicite les militantes et les militants dont la détermination et la mobilisation exceptionnelles ont permis une réelle visibilité du parti aussi bien dans la Coalition Benno Bok Yakaar que dans les collectivités territoriales où les camarades ont présenté des listes sous la bannière de la Ligue Démocratique. Il les exhorte à rester mobilisés en perspective des prochaines échéances électorales. A ce propos, le Bureau Politique engage le parti à aller aux élections législatives sous la bannière de la Coalition Benno Bok Yakaar. Toutefois, il invite le Secrétariat Permanent à sauvegarder les intérêts majeurs du parti. En direction de l’unité des forces de gauche, le Bureau Politique se réjouit des initiatives en cours au sein de la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS) et entre notre parti, la LD, AJ/PADS/A et UDF/mbolomi. Il donne mandat au Secrétariat Permanent pour la poursuite et l’élargissement de ce processus fédérateur des forces de gauche.

Analysant la situation du parti, le Bureau Politique appelle le Secrétariat Permanent à tout mettre en œuvre pour parfaire l’organisation du parti en vue de renforcer son leadership et son influence sur les orientations politiques actuelles et futures du pays.

Revenant sur les perturbations qui ont secoué récemment l’école, il a salué les accords entre le gouvernement et les acteurs du système éducatif en vue de l’instauration de la paix sociale au sein de l’espace scolaire. Le Bureau Politique invite toutes les parties prenantes au respect scrupuleux des engagements pris pour une école apaisée et de qualité.

Dans le même sens, il exhorte le gouvernement à engager un dialogue franc avec les organisations syndicales en lutte notamment dans le secteur de la santé.

Astou MALL