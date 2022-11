Invité dans l’émission « Gokh Bi » : Momar Sokhna Diop, Maire de Tivaouane Niaague fait l’éloge de sa commune

Tout au début Momar Sokhna Diop, Maire de Tivaouane Niaague a fait un focus sur la participation du Sénégal à la coupe du monde. Tout d’abord l’édile de la commune de Tivaouane Niaague soutien que l’équipe du Sénégal a beaucoup de potentiel notamment qu’il est le championnat d’Afrique. Maintenant, tout début est difficile mais il est persuadé que les lions du Sénégal vont se ressaisir durant notre prochain match contre l’ Equateur. L’essentiel c’est que les Sénégalais soutiennent le sélectionneur Aliou Cissé qui porte un lourde fardeau surtout que l’équipe est vu comme le champion d’Afrique. Et sa prestation est beaucoup attendu durant cette compétition.

L’édile de la commune de Niaague est revenu sur l’information concernant sa convocation à la division des investigations criminels (DIC) sur un problème foncier. Selon lui, cette convocation ne l’épingle pas car il est devenu Maire en 2014 alors que ce dossier a commencé en 2011. Ce dossier concerne deux senegalais pour un titre foncier qui est par ailleurs un domaine nationale. Implication de son nom dans cette affaire n’est juste qu’il a été entendu pour connaître sa position pour pouvoir tirer au claire ce qui s’est réellement passé.

Se trouvant dans un localité à grande affluence à cause de sa position géographique, le Maire explique que cette commune nouvellement créé comporte naturellement des problèmes.

» Il faut connaître que c’est une commune avec une communauté mixte donc il est normale que des cas de tiraillements se produisent mais on est entrain de mettre les moyens pour atténuer les tensions » fait il savoir. Pour ce qui est de sa convocation à la brigade des Investigations Criminels (DIC) ne signifie qu’il est le mis en cause mais c’était juste pour une audition pour connaître sa position et s’il aurait des informations mais il en est pour rien car il a été relâché de si tôt après l’audition.

Cette nouvelle commune comportement normalement des problèmes surtout en terme de sécurité ce qui explique la fréquente descente des éléments de sécurité dans la commune. Mais en tant que maire , il a pris des dispositions pour la sécurité de sa population concernant les nombreux cas d’agressions et vols. Sur ce, un recensement a été faite au niveau des véhicules mais aussi des charrettes. Des campagnes pour l’identification de tout les acteurs du transport ont été entamé. Le problème de l’électrification a été résolu à presque 70% au niveau de la localité.

Sur le problème du manque d’infrastructures, il y a l’absence de routes goudronnées qui constitue l’une des ses préoccupations majeurs mais aussi l’assainissement. Avec le lancement du programme de lutte contre les inondations, l’État du Sénégal a mis en place des projets. Et à sa commune a été bien prise en compte. Mais le maire insiste sur ce projet qui risque de toucher le lac Rose, un lieu touristique et d’attraction. Le maire de proposer que ce projet de contournement des eaux usées soit mis au niveau de la mer.

Dans le secteur éducatif, des moyens ont été mis sur pied pour faciliter l’accès à l’éducation de qualité. Le problème des abris provisoires a été aussi abordé par le maire. selon lui, des alternatives sont entrain d’être trouvées pour moyens pour construire des écoles pour permettre aux jeunes d’étudier de meilleurs conditions. Dans le secteur de la santé, des postes de santé sont en phase de construction.

Concernant la gestion de la commune, le maire de dire que la situation est maîtrisée mais toute nouvelle commune comporte normalement des problèmes. A cet effet, l’édile de la commune de dire qu’il a rencontré le chef de l’État avec qui il a échangé sur plusieurs points concernant sa commune notamment dans les secteurs de l’éducation, d’infrastructures, Sociales….

Sur la situation de la vie, Momar Sokhna Diop a faire un focus sur la production future du pétrole senegalais qui aurait des impactés dans les secteurs de l’économie, éducatif, Sanitaires , infrastructures…..

La question du 3eme est pour lui un faux débat pour le moment car au moment opportun, la position du président Macky Sall sera connu. Pour le moment , le parti se prépare au niveau de sa commune pour la vente des cartes et la remobilisation des membres. En tout cas pour l’instant , son combat c’est de faire de sa zone un lieu d’attraction car beaucoup de projets seront abordés notamment.