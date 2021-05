Israël et le Hamas se dirigent vers une “véritable guerre”

Nouvelle escalade des tensions, mardi soir, entre Israël et les Palestiniens. Peu après que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé vouloir “intensifier” ses attaques contre le Hamas, le mouvement islamiste a affirmé avoir lancé 130 roquettes en direction de Tel-Aviv.

La situation devient de plus en plus alarmante entre les Israéliens et les Palestiniens. Un déluge de feu s’est abattu, mardi 11 mai, sur la bande de Gaza et le sud d’Israël, tuant au moins une trentaine de Palestiniens et trois personnes côté israélien, dans la pire escalade des dernières années entre le Hamas et l’État hébreu, déclenchée à la suite de violences à Jérusalem-Est. L’émissaire de l’ONU craint une nouvelle guerre. Le mouvement islamiste Hamas a affirmé avoir lancé 130 roquettes en direction de la métropole israélienne Tel-Aviv où des sirènes d’alarme retentissaient en soirée.

La police israélienne a fait état d’un mort dans les tirs de roquettes survenus près de Tel-Aviv, ce qui porte à trois le nombre de morts en Israël dans des frappes provenant de la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a prévenu que les frappes israéliennes sur Gaza n’étaient “que le début”, tandis que le Hamas, au pouvoir dans l’enclave palestinienne, a affirmé être “prêt”.