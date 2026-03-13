ITALIE : Un Sénégalais de 34 ans arrêté pour trafic de drogue dans un parc public

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En Italie, les carabiniers ont interpellé un homme de 34 ans surpris en train de vendre du haschisch dans la villa communale de San Nicola la Strada, dans la province de Caserte. L’individu a été arrêté en flagrant délit lors d’une opération de contrôle menée dans ce lieu très fréquenté par les habitants.

Un homme de 34 ans a été arrêté en Italie pour trafic de drogue dans un espace public très fréquenté. Les faits se sont déroulés à San Nicola la Strada, dans la province de Caserte, plus précisément dans la villa communale située près de Largo Rotonda, un parc régulièrement fréquenté par des familles et des citoyens.

Selon les informations rapportées par les médias locaux, les carabiniers du noyau opérationnel et radiomobile de la compagnie de Caserte ont surpris l’homme alors qu’il venait de céder une dose de haschisch à un jeune acheteur originaire de la région. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de bloquer le suspect quelques instants après la transaction et de récupérer environ 2,1 grammes de drogue.

L’acheteur a été identifié puis signalé aux autorités administratives comme consommateur de substances stupéfiantes. Ses déclarations ont confirmé l’échange de drogue qui venait de se produire.

L’homme arrêté, un ressortissant sénégalais déjà connu des services de police et en situation irrégulière sur le territoire italien, a été placé en garde à vue. Sur instruction de l’autorité judiciaire, il a été retenu dans les cellules de sécurité en attendant sa comparution en procédure de jugement immédiat.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions quotidiennes menées par les carabiniers pour lutter contre le trafic de stupéfiants, notamment dans les lieux publics et les espaces de rassemblement fréquentés par la population.