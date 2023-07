Italie: Une vague de chaleur attendue en Sardaigne, un record avec plus de 48 °C

L’hémisphère Nord poursuit sa semaine sous une chaleur accablante. En Europe, les températures restent au-dessus des 40 °C en Italie et en Espagne. En France, sept départements sont désormais en vigilance canicule. Le Maghreb n’est pas épargné avec presque 50 °C en Tunisie et plusieurs records devraient tomber aux États-Unis. Suivez tout au long de la journée les conséquences des vagues de chaleur frappant actuellement la planète.

Le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses a averti l’ONU mardi, au moment où l’hémisphère nord aborde un pic des vagues de chaleur. « Ces phénomènes continueront à s’intensifier et le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses », a déclaré John Nairn, expert auprès de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies, lors d’un point de presse régulier à Genève.

« Le dérèglement climatique, conséquence de nos activités humaines, conduit à ce qu’on ait d’ores et déjà 5 fois plus de vagues de chaleur en moyenne qu’il y a 30 ans », a rappelé Christophe Béchu, « et les experts disent qu’on va encore multiplier par deux entre maintenant et le milieu du siècle ». « Avec en particulier un nombre de nuits tropicales (température minimale supérieure à 20 °C, ndlr) qui ne correspond absolument pas aux températures que nous avions il y a 30 ans en France y compris dans le sud » du pays, a souligné le ministre en réponse à un auditeur de l’Hérault qui trouvait la météo actuelle normale.

Les Alpes Suisses en proie à des feux de forêts

Un important incendie de forêt fait rage depuis lundi soir dans la région du Haut-Valais, dans les Alpes Suisses, près de la frontière italienne. Près de 200 pompiers et plusieurs hélicoptères sont mobilisés pour tenter de venir à bout des flammes. De nombreux habitants de la région ont été évacués, tandis que ceux qui sont encore chez eux ont été invités à garder leurs fenêtres fermées.

A-t-on affaire à une ou plusieurs vagues de chaleur ?

« Il est faux de parler de vagues de chaleur ou canicules planétaires », explique sur Twitter Christophe Cassou, climatologue et directeur de recherches au CNRS. « Il n’y a aucun mécanisme physique qui sous-tend cette affirmation. »

« Ce que nous vivons a l’échelle globale correspond a des vagues de chaleurs distinctes, quasi toutes induites par des « dômes de chaleur » non connectés, qui se produisent simultanément et en plusieurs lieux dans l’hémisphère Nord », poursuit-il, écartant l’idée d’un « emballement du climat ». Cependant, cette concomitance « des extrêmes est attendue », rappelle-t-il. Une conséquence du réchauffement climatique.

Les températures frôlent les 50 °C en Tunisie

Près de 48 °C prévus en Sardaigne

En Espagne, 15 °C au-dessus des normales

Des records attendus aux États-Unis

Au Canada, 882 feux de forêt toujours actifs

Des températures « 10 à 15 degrés » au-dessus des normales, selon l’agence météorologique nationale. L’épisode caniculaire doit continuer mercredi puis décliner à partir de jeudi.