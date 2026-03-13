Uploader By Gse7en
Jaxaay : sept nouvelles plaintes contre le Ghanéen accusé de viols sur des garçons mineurs

13 mars 2026 Actualité

Après les cinq premières victimes identifiées, sept nouvelles plaintes ont été enregistrées, jeudi 12 mars 2026, par la Brigade de recherches de Jaxaay (banlieue dakaroise) contre le Ghanéen accusé de viols sur des garçons mineurs. Le mis en cause a été arrêté, le 11 mars 2026, aux environs de 17 heures, par le Commissariat d’Arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niacourab, suite à une alerte lancée par un citoyen signalant un risque de lynchage imminent.

A ce stade, le bilan provisoire des victimes est de 13 jeunes garçons. Mais selon le journal L’Observateur, l’enquête «s’achemine vers une vingtaine de victimes». Les investigations se poursuivent et d’autres parents, sidérés, commencent à se manifester. Les résultats des réquisitions médicales sont attendus pour établir la vérité sur les présumés viols.


Selon les premières constatations, le suspect aurait utilisé une console de jeux PlayStation pour attirer les enfants chez lui. Une fois la porte fermée, sous prétexte de leur apprendre à jouer, l’homme aurait violé les petits garçons. Ensuite, il achetait leur silence, soit avec un billet, ou quelques bonbons. Le prévenu a été démasqué par un enfant de 7 ans, M. Sy. Ce dernier, qui assure avoir échappé de peu à une agression, a raconté sa mésaventure à sa mère, qui a déclenché l’alerte à son tour. A. Diallo, un autre parent, a également déclaré que son fils aurait subi les assauts sexuels de l’homme.

