Jean-Pierre Pernaut l’empereur du 13 heures est mort

Le journaliste, ex-présentateur vedette du JT de 13 heures de TF1 pendant 32 ans, est mort ce mercredi à l’âge de 71 ans. « Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon » mercredi après-midi, a déclaré son épouse Nathalie Marquay-Pernaut.

Le journaliste a succombé ce mercredi à un cancer à 71 ans, un an et demi après sa retraite du JT, alors qu’il présentait toujours une émission sur LCI. « Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon », a confirmé son épouse Nathalie Marquay-Pernaut dans l’après-midi de ce mercredi 02 Mars 2022. Jean-Pierre Pernaut est parti, à 71 ans, victime de ce cancer contre lequel il ne pouvait pas lutter, inopérable. Laissant des millions d’êtres inconsolables. Pas seulement ses fidèles : on était tous habitué à cet homme assis à notre table ou au centre de notre petit écran, qui avait débuté avant les ordinateurs et quitté le JT à l’ère des réseaux sociaux.

Quand il prend la tête du JT de 13 Heures de TF 1, en 1988, après la privatisation de la chaîne, le jeune journaliste déjà expérimenté de 38 ans mène une révolution. Il succède à Yves Mourousi, son antithèse, un homme charmant qui connaît le Tout-Paris mais rien ou presque de la France profonde. Ce qui paraîtra des années après une caricature ou une nostalgie un peu réac pour ses détracteurs s’affirme d’abord comme un geste de rupture : redonner la parole à ceux qui ne l’ont jamais, en créant un puissant réseau de correspondants locaux dont TF 1 ne disposait pas.

Le journaliste avait sa part de romanesque. L’amoureux des traditions allait épouser une miss, ces héritières des rosières, les reines de beauté des villages. Nathalie Marquay, Miss Alsace -il aurait pu en parler des heures- devient miss France en 1987, la première élection retransmise à la télévision, un an avant son ascension à lui. Ils se rencontrent à une autre soirée Miss, en 2002, et se marient en 2007. Ils ont deux enfants, ce qui pour le journaliste déjà père et divorcé, fera quatre. Famille recomposée, il vit pleinement dans son époque.