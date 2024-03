Jeux Africains: Serigne Saliou Dia confiant avant la demi-finale contre le Ghana 

Partager Facebook

Le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 20 ans, Serigne Saliou Dia, évoque un match de demi-finales équilibré contre le Ghana, prévu pour le mardi 19 mars 2024, dans le cadre du tournoi de football masculin des Jeux africains à Accra. Lors d’une conférence de presse avant le match, il a souligné que ce sera un affrontement tactique ouvert.

Malgré la motivation de son équipe, Serigne Saliou Dia reconnaît la difficulté de la tâche qui les attend face à la formation ghanéenne. « Ce ne sera pas facile, mais c’est excitant de jouer ces genres de rencontres« , a-t-il affirmé. Pour lui, l’essentiel est que ses joueurs trouvent de la satisfaction dans leur jeu et qu’ils continuent à progresser en tant que groupe.

Le technicien sénégalais a noté que les Lionceaux et les Black Satellites ont leurs points forts et leurs points faibles. Il comprend les défis auxquels son équipe sera confrontée mais reste confiant dans sa capacité à relever le défi. Quant au soutien du public ghanéen, Dia ne semble pas inquiet. « Nous sommes habitués à la pression du public grâce à notre dernière expérience à la CAN », a-t-il expliqué. Il croit que la pression exercée par les supporters sur les joueurs locaux pourrait jouer en faveur du Sénégal. « Donc nous sommes très sereins« , a-t-il conclu