JOJ 2026 : La Ville de Dakar lance son plan de célébration

Ils étaient des milliers de randonneurs à battre le pavé à travers les rues et boulevards de Dakar. Ce, pour répondre à l’appel du Maire de Dakar et de son Conseil municipal par une grande mobilisation sociale dont l’objectif était de lancer le plan de célébration des Jeux Olympiques de la Jeunesse que va abriter la capitale sénégalaise du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Ainsi, le Maire Abass Fall a donné le top départ ce dimanche 08 février 2026 à travers une grande randonnée pédestre. Partie de l’Hôtel de Ville, celle-ci a eu pour point de chute la mythique Place de la Nation à Colobane.

Maires, Députés, Conseillers, agents municipaux et populations, ont répondu à l’appel, pour dire au monde que Dakar est prête pour célébrer les JOJ 2026, que l’Afrique accueille pour la première fois.

M. Abass Fall a exprimé toute sa gratitude aux élus, au COJOJ et à l’administration sénégalaise et municipale.

Il a aussi remercié tous les acteurs qui se sont mobilisés pour une réussite de la randonnée, notamment les acteurs des cultures urbaines, les personnes vivant avec un handicap, les écoliers, les forces de defense et de sécurité, entre autres…

La randonnée a été marquée par la présence des maires de Saly et de Diamniadio, autres sites des JOJ , et celui de la commune de Golf Sud.