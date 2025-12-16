Uploader By Gse7en
JOJ Dakar 2026 : Le Président Diomaye fixe le cap pour des JOJ historiques

16 décembre 2025 Actualité

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé le conseil présidentiel de suivi des jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Cette rencontre de haut niveau a permis de faire un état des lieux exhaustif des préparatifs, de renforcer la coordination entre l’ensemble des parties prenantes et de donner des orientations stratégiques claires pour l’accélération des chantiers, la mobilisation nationale et le respect des engagements pris avec le Comité international olympique.


À dix mois des Jeux, le Chef de l’État a fixé des priorités précises, assorties d’échéances fermes, réaffirmant l’exigence de rigueur, d’anticipation et d’efficacité afin de garantir une organisation à la hauteur de la confiance placée dans le Sénégal et dans l’Afrique, pour ces premiers Jeux olympiques de la Jeunesse organisés sur le continent.

