Joueur Africain 2022 : Les 30 nommés dévoilés !

Quelques jours après avoir annoncé la tenue des CAF Awards le 21 juillet à Rabat, au Maroc, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce jeudi la liste des 30 nommés pour le titre de Joueur Africain de l’année. Tenant du titre et grand favori à sa propre succession, Sadio Mané est évidemment présent, aux côtés de son principal rival et désormais ex-coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah. Parmi les grands noms du continent, on retrouve aussi, entre autres, l’Algérien Riyad Mahrez, le Sénégalais Edouard Mendy, le Marocain Achraf Hakimi, ou encore l’Ivoirien Sébastien Haller, auteur de 11 buts en Ligue des Champions.

Avec 5 joueurs présents, le Sénégal, vainqueur de la CAN en février, se taille logiquement la part du lion. On retrouve aussi tout un groupe de joueurs qui ont brillé au Cameroun malgré une situation compliquée en club (Bertrand Traoré, Nampalys Mendy) ou malgré leur appartenance à des clubs de seconde zone : Vincent Aboubakar, ou encore le Comorien Youssouf M’Changama et le Sénégalais Saliou Ciss, qui ont la particularité d’évoluer en Ligue 2 française !

Osimhen, Aubameyang et Seko Fofana, les grands absents

Clairement, le jury composé d’experts techniques, de légendes de la CAF et de journalistes a donné sa priorité à la CAN, quitte à délaisser certains joueurs qui ont brillé en club comme Victor Osimhen, auteur de 18 buts avec Naples mais absent au Cameroun, et Seko Fofana, vainqueur du Prix Foé, qui récompense le meilleur africain de L1, mais en retrait de la sélection ivoirienne. Même sort pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a manqué la CAN et déçu en première partie de saison avec Arsenal avant de retrouver le sourire à Barcelone.

Avec Yahya Jabrane, Aliou Dieng, Ali Maaloul, Mohamed Abdelmonem ou encore Mohamed El-Shenawy, les locaux sont en revanche bien représentés. Un jury composé de la Commission technique de la CAF, de journalistes, de sélectionneurs et de capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans la phase de groupe des compétitions interclubs va désormais voter parmi cette liste pour désigner le lauréat en prenant en compte pour la première fois les performances sur la saison écoulée et pas sur l’année civile.

La liste des 30 nommés pour le titre de Joueur Africain de l’année 2022

Riyad Mahrez (Algeria & Manchester City)

Bertrand Traoré (Burkina Faso & Aston Villa)

Blati Toure (Burkina Faso & Pyramids)

Edmund Tapsoba (Burkina Faso & Bayer Leverkusen)

Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun & Napoli)

Karl Toko Ekambi (Cameroun & Lyon)

Vincent Aboubakar (Cameroun & Al Nassr)

Youssouf M’Changama (Comores & Guingamp)

Franck Kessié (Cote d’Ivoire & AC Milan)

Sébastien Haller (Cote d’Ivoire & Ajax)

Mohamed Abdelmonem (Egypte & Al Ahly)

Mohamed Elneny (Egypte & Arsenal)

Mohamed Salah (Egypte & Liverpool)

Mohamed El-Shenawy (Egypte & Al Ahly)

Musa Barrow (Gambie & Bologna)

Naby Keita (Guinée & Liverpool)

Aliou Dieng (Mali & Al Ahly)

Hamari Traore (Mali & Rennes)

Yves Bissouma (Mali & Tottenham Hotspur)

Achraf Hakimi (Maroc & Paris Saint-Germain)

Sofiane Boufal (Maroc & Angers)

Yahya Jabrane (Maroc & Wydad Athletic Club)

Yassine Bounou (Maroc & Sevilla)

Moses Simon (Nigeria & Nantes)

Edouard Mendy (Senegal & Chelsea)

Kalidou Koulibaly (Senegal & Napoli)

Nampalys Mendy (Senegal & Leicester City)

Sadio Mané (Senegal & Bayern Munich)

Saliou Ciss (Senegal & Nancy)

Ali Maaloul (Tunisie & Al Ahly)