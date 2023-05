Journée de Partage des résultats de ‘’XËYU NDAW ÑI’’: Pape Malick Ndour salue ‘’une politique d’emploi inclusive et prometteuse’’ 

Dans le cadre de ses missions de mise en place des politiques de jeunesse, le ministère de la Jeunesse, de l’entrepreneuriat et de l’emploi a tenu, hier au Stade municipal des Parcelles assainies, la journée dédiée au partage des résultats du programme ‘’ XËYU NDAW ÑI ’’. A l’occasion, le ministre de la Jeunesse a salué « la politique d’emploi inclusive et prometteuse » du chef de l’Etat.

En marge de la journée de partage des résultats du programme ‘’XËYU NDAW ÑI’’ qui s’est tenu ce dimanche aux Parcelles Assainies, le ministre de la jeunesse de l’entrepreneuriat, s’est adressé à la jeunesse en cette période où l’on note des remous dans la scène politique. Pape Malick Ndour lance plutôt un appel d’engagement et appelle à « faire bloc » autour du président de la République Macky Sall qui selon lui, en investissant dans l’éducation, en favorisant l’entrepreneuriat, en créant des opportunités d’emploi décentes, « est en train d’offrir à cette jeunesse un avenir prometteur ». Ainsi il invite les jeunes sénégalais à mieux répondre à ces initiatives en leur faveur. « Engageons-nous ensemble dans cette politique d’emploi des jeunes ambitieuse et inclusive, afin de bâtir un avenir prospère pour tous.

En travaillant ensemble, aux côtés du président Macky Sall, nous pouvons construire un avenir plus prospère et plus harmonieux pour tous. Un ‘’Sénégal de tous et pour tous’’ comme l’indique ce grand leader, dont le deuxième quinquennat est acté par la jeunesse », a plaidé le ministre de la jeunesse. Faisant allusion à l’opposition politique, le ministre de la jeunesse soutient qu’il est important de « résister au populisme d’en face », qui cherche à « instaurer la pensée unique, à museler les voix qui font écho des nombreuses réalisations du Président pour la jeunesse ». « Aujourd’hui, nous avons entendu la voix des jeunes qui se retrouvent dans le bilan du Président Macky Sall et qui le disent avec force et sans complexe ; ces jeunes portent la voix des millions de jeunes qui ont bénéficié des retombées de la vision du Président sur la jeunesse », se réjouit le ministre de la jeunesse.

« Maintenant, nous devons rester vigilants et fermes face à ceux que veulent nous mettre en mal avec l’état, l’Etat c’est vous, c’est nous, c’est notre avenir et celui de nos enfants, nous devons contribuer à le rendre fort en nous éloignant de ceux qui se nourrissent de la colère et de la division sociale.

C’est un appel à l’action pour chacun d’entre nous. Nous sommes les gardiens de notre démocratie, et il est de notre responsabilité de la préserver pour les générations futures. Unissons-nous pour défendre notre République, protéger nos valeurs et construire un avenir meilleur », conclut Pape Malick Ndour