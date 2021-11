Journée des forces armées: Macky SALL prend des décisions

La 53-eme promotion de l’EMS et la 30-eme promotion de l’ ENOA ont respectivement pour parrains feu médecin général de brigade Amadou Lamine Diagne et feu capitaine Ibrahima Diedhiou. Le président Macky Sall a présidé la célébration de la Journée des Forces armées en présence des plus hautes autorités de l’Etat, des membres du gouvernement, des personnalités politiques et religieuses, des diplomates et militaires.