Journée internationale de la consommation : les consuméristes alertent sur les dangers des produits impropres à la consommation

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À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la consommation, les associations de consuméristes du Sénégal se disent profondément préoccupées par la qualité des produits mis à la disposition des populations. Selon elles, la situation actuelle devient de plus en plus alarmante.

Les consuméristes estiment que l’accès à des produits sains n’est pas encore garanti pour les populations. Une situation qui, selon eux, a des répercussions néfastes sur la santé publique. Malgré l’existence de textes réglementaires, ils soulignent que leur application pose encore de réelles difficultés. Au-delà de l’application des lois, le service d’hygiène insiste également sur la nécessité de développer une culture de signalement de tout produit susceptible d’être nuisible à la consommation.

L’Union nationale des consommateurs du Sénégal et le Réseau des usagers du service public estiment que la réglementation, à elle seule, ne suffit pas. Ils appellent ainsi à une vigilance accrue de la part de chaque citoyen.