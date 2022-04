Journée Mondiale « Al Qods » : Safwat Ibraghith, Ambassadeur de la Palestine «  Il faut boycotter Israël »

La journée mondiale de Al Qods est célébrée chaque année au dernier vendredi du mois béni de Ramadan. Une initiative du feu président iranien imam Khomeiny exhortant les musulmans du monde entier à manifester leurs soutiens au peuple palestinien dont les droits ont été bafoués. À cet occasion, l’ambassade d’Iran en collaboration avec celui de Palestine a tenu ce vendredi 29 avril une conférence de presse à l’ambassade d’Iran sise à Fann-résidence. Plusieurs ambassadeurs dont celui d’Algérie, de Syrie et de Venezuela ont tenu part à cette rencontre. Selon l’ambassadeur de Palestine le but est de chercher des moyens selon lesquels on peut boycotter Israël. Ce pays bafoue le droit, il ne mérite pas qu’on le jette des fleurs.

La journée mondiale de « Qods » est l’incarnation de l’humanité et de la sainte résistance la Journée Internationale de « Qods », est l’initiative de l’Imam Khomeiny qui a déclaré le 7 août 1979 le dernier vendredi du mois béni de Ramadan comme journée mondiale de Qods, en soutien à la cause palestinienne, pour entamer une nouvelle phase de solidarité avec le peuple palestinien. Selon l’ambassadeur de la Palestine, M. Safwat Ibraghith, la Palestine n’est pas un fardeau pour la planète. C’est un pays qui manque à la carte géostratégique et politique. C’est un pays qui existait, la Palestine dans ces fondements existait dans ces fondements avant 1948.

A l’en croire, on ne peut pas lister les maux que subissent les palestiniens, 74 ans après et on a pas encore eu des excuses présentées par la puissance mandataire de la Palestine qui est venu 30 ans instauré l’injustice en Palestine et partir, quitté le territoire sans réglé quoi que ce soit. Pour terminer si on veut faire, ou bien appliquer seulement le modèle Sud Africain nous sommes en Afrique, le Sénégal était le sol de soutien à ce moment de Nelson Mandela contre l’apartheid à Gorée. C’est grâce à cette même méthode qu’on voudrait relancer, appliquer loin des armes. « On parle d’une bataille juridique, légale, populaire, c’est le mouvement de boycott. Il faut boycotter Israël clame t-il.

Ce pays bafoue le droit, il ne mérite pas qu’on le jette des fleurs. Il y’a un mouvement qui existe et qui fait peur aujourd’hui, qui a alerté les grandes puissances protecteur d’Israël pour interdire ce mouvement partout dans le monde qui est BDS( boycott des investissements sanctions) qui est venu à l’appelle des 250 associations, structures civiles et humanitaires Palestiniens et qui a pris une dimension Internationale avec des branches qui existaient un peu partout surtout en Europe », a t-il indiqué. Donc le mot de passe pour que se système tombe c’est le boycott à l’ Israël la faire mal pour que sa soit replié devant ces engagements et devant ces appels en cessant monde entier. « On a des centaines de résolutions qui appellent Israël à se retirer mais cela n’a pas changé les données sur le terrain. Ce pays ne fait qu’augmenter les colonies et les restrictions sur le peuple Palestinien et interdit à ces gens de faire réaliser leur rêve et leur droit à l’autodétermination et au retour de chez eux »

D’après, l’Ambassadeur de la République Islamique d’Iran au Sénégal, Mohammad Reza Dehshiri , la Journée mondiale de Quds est une incarnation unique de l’unité des musulmans et de tous les défenseurs de la liberté dans le monde en déclarant leur soutien à la Palestine et en exprimant leurs mécontentements et leurs aliénations face aux sionistes usurpateurs, en condamnant les crimes et l’occupation de cette entité et en dénonçant le racisme et les pratiques inhumaines des sionistes. Cette journée est également considérée comme un symbole de résistance. A l’en croire, Il ne fait aucun doute que l’établissement de l’existence illégale de l’entité sioniste depuis 1948 jusqu’à présent est devenu la cause la plus importante d’instabilité et d’insécurité dans la région de l’Asie occidentale. Le peuple palestinien opprimé et inébranlable, avec le soutien des musulmans et des peuples libres du monde, s’est soulevé contre cette grande persécution, et une série de soulèvements palestiniens a semé des graines de désespoir en cette fausse entité.

La solution à la cause palestinienne réside dans la fin de l’occupation et la tenue d’un référendum avec la participation des principaux habitants de la terre palestinienne et de toutes les personnes déplacées pour décider de sort. La République islamique d’Iran n’a ménagé aucun effort et n’épargnera aucun effort pour soutenir les droits légitimes et usurpés du peuple palestinien. Selon le plan politique et démocratique de la République islamique d’Iran enregistré auprès du Secrétariat général des Nations Unies, la solution à la question palestinienne réside dans la fin de l’occupation et la tenue d’un référendum avec la participation des principaux habitants de la terre palestinienne et toutes les personnes déplacées pour décider de leur sort. « Le retour des Palestiniens déplacés dans leur patrie et la tenue d’un référendum général parmi les propriétaires de cette terre afin de déterminer leur sort et de déterminer le type de système politique est le moyen le plus efficace pour résoudre cette crise », déplore t-il

DJANGA DIA