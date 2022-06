Journée mondiale des océans: Sous le sceau de la protection de la biodiversité

Ce mercredi 8 juin 2022 a été célébré la Journée mondiale des océans, décrétée par l’Organisation des Nations unies (ONU) en 2008 au Brésil.

La journée mondiale de l’océan a été célébrée ce 8 juin 2022, sur le thème « Revitaliser les océans par l’action collective ». Cette journée veut notamment mobiliser et unir les populations du monde entier autour d’une gestion plus durable des océans. Cette journée permet de rappeler la place qu’occupent les océans dans notre quotidien et la nécessité de les protéger.

Les océans recouvrent 70% de la planète et abritent la majeure partie de la biodiversité. Ils produisent à eux seuls 50% de l’oxygène. Mais ces océans sont menacés par l’activité humaine. Selon le site des Nations Unies, 90% des espèces « gros poisson » ont déjà disparu et la moitié des récifs coralliens sont déjà détruits. Ce constat a conduit les Nations Unies à placer l’édition 2022 de la Journée mondiale de l’Océan sur le thème : « revitaliser les océans par l’action collective ». stitut universitaire de pêche et de l’aquaculture. Selon le Professeur Alassane Sarr, directeur de l’Institut universitaire de pêche et de l’aquaculture, la gestion des océans pose problème au Sénégal. « L’océan n’est pas une poubelle. Il est fortement agressé par l’activité humaine.

Nous devrons nous mobiliser à trouver des solutions financières pour juguler ce phénomène », a-t-il déclaré. Il redoute : « le Sénégal a l’instar d’autre pays s’apprête à exploiter le pétrole ce qui fait cela va augmenter la menace qui pèse sur notre océan. » Vaque Ndiaye directeur technique du projet Dekkal Guèdj a magnifié l’organisation de cette journée. Mais prévient-il, « les menaces sont liées à la surexploitation et la surcapacité des pêches. » « Il y a trop de pirogue trop d’engins de pêche pour un stock de poissons très limité. »

A signaler que parmi les autres principaux dangers pour les océans on retrouve principalement la surpêche, le plastique ou encore la diversification des activités humaines dans les océans. Le plastique représente 85 % des déchets marins et entre 19 et 23 millions de tonnes de plastiques se retrouvent tous les ans dans les eaux puis atterrissent en mer d’après WWF. De plus, seul 2,8% de la surface de l’océan reste protégée des effets de la pêche, selon les Nations Unies.

Rosita Mendy