Journée mondiale du livre : L’UCAD mise sur une imprimerie moderne de 150 millions FCFA pour booster les productions

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À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a placé la question de la lecture au cœur de ses priorités. La célébration, organisée autour du thème «Lire à l’université», a réuni enseignants, chercheurs et étudiants dans une dynamique de réflexion sur la baisse du niveau académique et les solutions à y apporter.

Pour Dr Moussa Samba, responsable des Presses universitaires de Dakar, le constat est préoccupant. «Depuis quelque temps, nous regrettons le faible niveau des étudiants et même des élèves. Il y a forcément une explication», a-t-il souligné. Selon lui, le déficit de lecture constitue un facteur déterminant. «Quand les apprenants ne lisent pas, ils auront du mal à apprendre. Le livre reste un excellent outil pour se nourrir intellectuellement et se former», a-t-il insisté pour justifier ainsi le choix du thème et l’organisation d’une table ronde réunissant les acteurs du livre.

Face à cette situation, les autorités universitaires entendent passer à l’action. Le recteur, Alioune Badara Kandji, a annoncé la mise en place d’une commission dédiée à la modernisation des Presses universitaires de Dakar. Cette structure, pilotée par le vice-recteur et coordonnée par le professeur Moussa Samba, aura pour mission de doter l’université d’une imprimerie de dernière génération.

Prévu entre 2026 et 2027, ce projet représente un investissement de plus de 150 millions de francs CFA. Il vise à renforcer la production scientifique locale et à améliorer la diffusion des savoirs. «Cette commission doit également travailler à rendre fonctionnel le portail de diffusion des publications scientifiques», a précisé le recteur.

Dans cette dynamique, l’université ambitionne de s’inscrire pleinement dans les standards internationaux, notamment à travers l’adoption des principes de la science ouverte et de l’accès libre. Les Presses universitaires, en collaboration avec la direction de la recherche et de l’innovation, accompagneront ainsi les porteurs de revues vers des modèles comme l’Open Access Diamond, afin de favoriser l’indexation dans les grandes bases de données scientifiques.

À travers ces initiatives, l’UCAD entend non seulement relever le niveau académique, mais aussi renforcer son rayonnement scientifique à l’échelle internationale, en redonnant au livre et à la lecture une place centrale dans la formation universitaire.