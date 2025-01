Journée « SETAL SUNU REW »: Des maires expriment leurs doléances à Diomaye

Partager Facebook

Les populations du département de Keur Massar se sont mobilisées pour accueillir leur hôte du jour. Il s’agit de Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans le cadre de « SETAL SUNU REW ». Mais des maires ont saisi l’occasion pour que Diomaye leur vienne en aide en leur dotant d’infrastructures de qualité.

Lors de la 8eme édition de la journée « setal sunu rew » la cité Comico de Yeumbeul était à l’honneur. Le président de la république l’hôte de marque a effectué le déplacement. Mais des maires ont saisi l’occasion pour exprimer leurs doléances. Cela a trait au déficit d’infrastructures. Un contexte bien saisi par ces derniers pour faire part à Diomaye leurs difficultés. Ici il y a l’urgence d’assainir et de désengorger des rues. Selon Badara Ndao le maire de Yeumbeul Nord, il dit en avoir parlé avec Diomaye . « Nous avions discuté avec le protocole pour faire passer le président par l’axe de Gadaye. On voulait passer par Keur Massar car cette sortie est un goulot d’étranglement surtout pour les populations et la commune. Il urge de régler cette question » a expliqué le maire de Yeumbeul Nord.

Des communes qui ont les mêmes besoins. Suffisant pour interpeller le Chef de l’État pour apporter des réponses efficaces. Pour Adama Sarr, le maire de Keur Massar Nord, il leur faut un hôpital de haut niveau et des routes pour une circulation fluide. « L’urgence est la et nous interpellons le Chef de l’état. C’est aussi bon de le solliciter que de nous doter d’infrastructures éducatives » a-t-il martelé.

Des doléances formulées à l’occasion de cette 8eme édition de « Setal sunu rew. »

S’agissant de cette édition le Chef de l’état Bassirou Diomaye Faye a lancé un appel à l’endroit des populations et des collectivités territoriales et les autorités administratives à s’impliquer davantage pour la pérennité de cette initiative. « Dans ce département qui englobe Yeumbeul Nord et Sud, je salue les forces armées qui depuis des jours à travers le concept « Setal sunu rew » , et des consultations gratuites avec un élan citoyen de don de sang qui matérialise encore une fois l’engagement des forces armées à travers le concept armée nation rénové sous le concept nouveau de « Yatal Karangué », tout le monde doit mettre la main à la patte afin de perpétuer cette activité qui préserve l’environnement et pour une meilleure santé des populations », a déclaré Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

A l’en croire, il est idoine que les populations s’approprient cette activité de Setal sunu rew » durant toute la durée du mandat et au-delà du mandat. Avant de les inviter à inscrire dans leur Adn cette initiative.

MOMAR CISSE