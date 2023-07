JUSTICE: Bocar Samba Dieye dénonce le non respect de la CBAO sur le verdict prononcé par le tribunal

L’opérateur économique Bocar Samba Dieye n’est pas encore prêt à lâcher prise. Dans une conférence de presse tenue , hier dimanche, il est revenu sur l’affaire qui l’oppose depuis maintenant 15 ans à la banque CBAO. Selon lui, la banque s’entête toujours à respecter le verdict que le tribunal avait prononcé à sa faveur.

« Je suis dépassé par la façon dont les gens de cette banque noient leurs croyances à Allah pour de l’argent. Pendant 15ans, cette institution financière qui est la CBAO, me fait courir de 8 milliards qui sont miens. On est allé au tribunal à mainte reprises et Dieu fait qu’à chaque fois, je remporte le procès mais malheureusement ça se limite là. J’ai toujours pas reçu un centime de leur part », se désole l’importateur de riz.

De son côté, Famara Ibrahima Cissé, représentant l’homme d’affaires, a affirmé que le dossier est « clos ». Selon lui, l’expertise judiciaire ordonnée par la Cour d’appel a donné raison à l’exportateur de riz. « Les conclusions de l’expertise, après un examen approfondie de toutes les opérations, sont sans équivoque: c’est bien la Cbao qui doit 879. 002. 411 de franc Cfa à bocar Samba Dieye.

Ce rapport d’expertise à été homologué par la cour d’appel, et à ce jour, malgré les tentatives de la CBAO, aucune juridiction n’a annulé ce rapport. Il est devenu définitif entre les parties, mettant fin à tout contentieux possible dans cette affaire », indique-t-il.

« En concluant, il est essentiel de souligner que pour Bocar Samba Dieye, cette affaire est close. La raison d’état ne saurait primer sur les conclusions impartiales d’un expert assermenté, impartial, mandaté par la justice et ayant rempli sa mission de manière contradictoire. L’expertise judiciaire contradictoire représente une démarche cruciale pour la recherche de la vérité et la résolution équitable des différends en matière cambiaire », a-t-il ajouté.