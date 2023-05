Justice: Condamnation de Sonko, Khalifa Sall se désole

L’opposant sénégalais a été condamné ce lundi à six mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique. Une peine qui pourrait bien le rendre inéligible à la prochaine présidentielle, prévue en février 2024. Cette condamnation n’est pas du tout partagé par certains leaders politiques qui voient ce verdict comme une liquidation politique.

Le jugement est tombé en fin de journée, lundi 8 mai, après plusieurs heures de délibération : l’opposant sénégalais Ousmane Sonko a été reconnu coupable de diffamation et d’injure publique envers le ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang, et condamné en appel à six mois de prison avec sursis. Cette peine est plus lourde que celle prononcée en première instance et pourrait empêcher le maire de Ziguinchor d’être candidat à l’élection présidentielle de février 2024, si elle était confirmée.

Aprés ce verdict, nombreux sont des autorités politiques qui ont montré leurs désolation sur ce qu’ils considèrent comme une liquidation politique. Parmi eux Khalifa Ababacar SALL qui condamne le verdict inique rendu ce jour, par la cour d’appel de Dakar, dans l’affaire opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.

Selon lui, cette décision traduit la volonté manifeste du régime de Macky Sall de poursuivre sa stratégie honteuse de liquidation d’adversaires politiques. J’appelle toutes les forces vives de la Nation à se dresser contre cette énième entorse faite à l’État de droit et à la démocratie. J’exprime toute ma solidarité et mon soutien au président de Pastef les patriotes Ousmane Sonko exprime leader Khalifa Sall.

Jugé une première fois le 30 mars, Ousmane Sonko avait été condamné à deux mois de prison avec sursis pour diffamation, mais relaxé pour les accusations d’injures publiques et de faux et usage de faux. L’amende de 200 millions de francs CFA (environ 300 000 euros) de dommages et intérêts qui lui avait été infligée a été confirmée en appel. A cela s’ajoute une contrainte par corps, qui permet à Mame Mbaye Niang de s’assurer du paiement de cette somme. En cas de défaut, Ousmane Sonko sera emprisonné.