Justice: Le ministre de la Communication et la CAP concertation pour le cas de Pape Alé Niang

Ca bouge du coté du ministre de la Communication et la Coordination des associations de presse (Cap) qui travaillent pour la libération du journaliste Pape Alé Niang. Les deux parties vont rencontrer à cet effet les ministres de justice et des Forces Armées pour une libération du journaliste.

Il y’a une rencontre ce Jeudi entre les responsables de la Cap et le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique dans le but de trouver une solution pour le cas du journaliste Pape Alé Niang. Et les journalistes ont « convaincu la tutelle de l’urgence de travailler ensemble pour la libération » du confrère.

Selon nos de confrères de Senego, cette affaire a freiné tous les efforts déployés pour la tenue des Assises de la presse qui visent à réunir les conditions d’une presse professionnelle, libre et responsable », précise le document sanctionnant la fin de la rencontre.

Pour rappel Pape Alé Niang a été interpellé le 6 novembre 2022 par des éléments de la Sureté urbaine de Dakar. Il est poursuivi pour « divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente et de nature à nuire à la défense nationale » ; « recel de documents administratifs et militaires » et « diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques ».