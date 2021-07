Justice : Neymar et le FC Barcelone font la paix !

Le FC Barcelone a annoncé ce lundi avoir trouvé un accord avec son ex-attaquant Neymar pour mettre fin aux actions en justice qui opposaient les deux parties suite au départ du Brésilien pour le Paris Saint-Germain à l’été 2017.

C’est la fin d’un long feuilleton ! Après s’être écharpés pendant des années devant les tribunaux, le FC Barcelone et son ex-joueur Neymar (2013-2017) ont trouvé un accord pour mettre fin à leurs poursuites judiciaires respectives. «Le FC Barcelone annonce avoir clos extrajudiciairement et à l’amiable différents litiges sociaux et civils qui s’étaient ouverts avec le joueur brésilien Neymar da Silva Santos Júnior.

Ainsi, le club et le joueur ont signé un accord transactionnel pour mettre fin aux procédures judiciaires qui étaient pendantes entre les deux parties : trois actions en justice prud’homales et une procédure civile» , ont fait savoir les Blaugrana ce lundi à travers un communiqué.

Feuilleton judiciaire

Il s’agit du dénouement d’une affaire débutée à l’été 2017 lorsque l’attaquant de 29 ans a rejoint le Paris Saint-Germain pour 222 millions d’euros. Les Catalans n’ont pas digéré l’attitude du Brésilien, qui avait prolongé son contrat jusqu’en 2021 un an plus tôt, moyennant une prime XXL de 64,4 millions d’euros avant impôts. Suite à son départ, le club espagnol n’avait donc versé qu’une partie de la prime (20,75 M€) au «Ney», qui avait saisi la justice pour réclamer la totalité du montant promis. Depuis, les deux parties se renvoyaient la balle de tribunaux en tribunaux.

En juin 2020, le tribunal de Barcelone avait tranché en faveur du club catalan et condamné le Parisien à payer 6,79 M€ à son ex-club, mais le Sud-Américain avait riposté et fait appel de cette décision en réclamant 60 M€ au Barça.

Deux affaires annexes refermées

En représailles, les Blaugrana demandaient aussi 10,2 M€ à Neymar à la suite d’une erreur de calcul dans le règlement de son salaire brut, tandis que le joueur revendiquait quant à lui 3,2 M€ relatifs à sa paie de juillet 2017 juste avant son départ pour le PSG. Tous ces dossiers ont désormais été refermés en vertu d’un accord dont les termes n’ont pas été dévoilés.

En mai, le journal Mundo Deportivo indiquait que chaque partie aurait simplement accepté de renoncer à ses poursuites et l’accord consisterait donc à une simple remise des compteurs à zéro, sans le versement du moindre centime d’un côté ou de l’autre. Si ces différends judiciaires n’avaient pas empêché Neymar et le Barça d’envisager un retour, notamment en 2019, le règlement de ce litige ne signifie pas pour autant que le Brésilien est enclin à retourner en Catalogne. Désormais heureux au PSG, le récent finaliste de la Copa America a prolongé son contrat dans la capitale jusqu’en juin 2025 en mai dernier.