Justice: Pape Ndiaye et Serigne Saliou Gueye vont quitté la prison

Serigne Saliou Gueye est libre depuis hier mardi. Quant à Pape Ndiaye, il n’a pas pu rejoindre son domicile, parce que l’acte n’est pas parvenu à temps. Une question de formalité. Il sera libre ce mercredi, selon Lissa Faye, membre de la Coordination des Associations de Presse (CAP).

Comme annoncé hier mardi, le journaliste Pape Ndiaye a quitté ce matin la prison de Sebikotane. Après avoir bénéficié d’une liberté provisoire au même titre que son confrère Serigne Saliou Gueye, le présentateur de l’émission « Balance » de Walf a passé la nuit en geôle. Pour cause, les documents n’étaient pas arrivés à temps à la prison.

De l’autre coté, on informe que Moustapha Mbacké Lô dit « Junior » a été présenté ce matin vers 11 h au délégué du procureur près le tribunal d’instance de Mbacké. Le fils de Moustapha Cissé Lô a été ensuite placé sous mandat de dépôt, à l’issue de son face-à-face avec le procureur S. O. Diallo, pour coups et blessures volontaires (CBV), menace de violence et de voie de fait, selon Seneweb. Il sera jugé le jeudi 6 juillet prochain.

Pour rappel, le fils de Moustapha Cissé Lô a été arrêté hier, suite à la plainte de l’ancien membre du parti Rewmi Moustapha Messere. Ce dernier accuse Junior Lô de l’avoir agressé au quartier 28 de Touba.