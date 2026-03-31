Kader Dia : « Je faisais parfois payer mes partenaires pour des ébats sexuels »

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Kader Dia, en même temps que les journalistes Ousmane Kadior Cissé et Pape Gaye Tall, a été placé sous mandat de dépôt, ce lundi, par le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Dakar. Le trio est poursuivi pour association de malfaiteurs, acte contre-nature et transmission volontaire du VIH/sida.

Avant d’être déféré au parquet, le chroniqueur de la Sen TV a reconnu qu’il entretenait des relations intimes avec Pape Cheikh Diallo, déjà en prison pour ce même dossier. D’après Libération, Kader Dia est allé plus loin face aux enquêteurs de la brigade de recherches de Keur Massar : il a révélé que «parfois ses services sexuels étaient payants».

Le chroniqueur a été arrêté mercredi 25 mars. En plus d’entretenir des relations avec d’autres hommes, il était facilitateur de rencontres entre homosexuels, selon L’Observateur et Libération. Les enquêteurs se sont lancés à ses trousses après avoir découvert sur le téléphone portable de Pape Cheikh Diallo les échanges à caractère sexuel qu’il entretenait avec l’animateur.