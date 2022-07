Kalidou Koulibaly change de dimension en rejoignant Chelsea

Après huit saisons à Naples, Kalidou Koulibaly quitte l’Italie. Le capitaine du Sénégal s’est engagé pour quatre ans avec Chelsea, qui a déboursé plus de 37 millions d’euros pour s’attacher ses services. Il franchit un nouveau cap avec le club londonien, habitué à viser les sommets.

C’est une toute nouvelle page qui s’ouvre pour Kalidou Koulibaly. Il y a dix ans, il quittait le FC Metz, le club avec lequel il avait commencé sa carrière pro deux ans plus tôt, pour rejoindre le championnat belge et Genk. Ce samedi 16 juillet, le Sénégalais fait ses adieux cette fois à Naples, où il jouait depuis 2014, et prend la direction de l’Angleterre et de Chelsea.

Les Blues ont annoncé son transfert dans la matinée. Le champion d’Afrique 2022, qui vient de fêter ses 31 ans, a paraphé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2026. Le montant de la transaction n’a pas été révélé, mais d’après plusieurs médias britanniques, Chelsea a déboursé un peu plus de 37 millions d’euros pour Kalidou Koulibaly, à qui il ne restait qu’un an de contrat au Napoli.

Quatrième joueur sénégalais à porter le maillot de Chelsea après Demba Ba, Papy Djilobodji et Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly n’a pas oublié de saluer une dernière fois le Napoli.