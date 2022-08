Kalidou Koulibaly remet Laurentiis à sa place: « Personne ne peut me demander de ne pas jouer pour mon pays »

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis a déclaré hier dans une interview accordée à Wall Street Italia qu’il ne recruterait plus de joueur africain, à moins que ce dernier lui assure qu’il ne jouerait pas pour son pays. Et comme il fallait s’y attendre, il y a eu plusieurs réactions. Celle de Kalidou Koulibaly n’a pas tardé.

Face à la presse ce mercredi matin, le capitaine des Lions du Sénégal et ancien joueur de Naples à appeler au respect des pays africains. « Je respecte chaque équipe nationale. Nous devons respecter les équipes nationales africaines tout comme nous respectons les équipes nationales européennes », a-t-il soutenu.

Kalidou Koulibaly se veut clair : « J’aime jouer pour mon pays et personne ne peut me demander de ne pas aller jouer pour mon pays ». De Laurentiis appréciera la réponse de son ex défenseur central à qui il avait promis le brassard, s’il prolongeait son contrat.

Pour rappel recruté par Chelsea cet été en provenance de Naples, Kalidou Koulibaly n’a pas hésité à appeler une légende du club londonien dès son arrivée. Désireux de porter le numéro 26 sous ses nouvelles couleurs, le défenseur central de 31 ans a directement demandé à John Terry, ancien propriétaire de ce numéro de maillot chez les Blues. L’ex-joueur anglais a ainsi donné sa bénédiction à l’international sénégalais.